Wrzuć jedną sztukę do toalety. Wyżre cały brud

Toaleta to jedno z miejsc w domu, które ze względów higienicznych powinno być nieskazitelnie czyste. Niestety, wystarczy przez krótki czas zaniedbać czyszczenie muszli, a jej wygląd pozostawi wiele do życzenia.

Czyszczenie toalety nie kojarzy się z niczym przyjemnym i mało kto lubi się tym zajmować. Jednak to siedlisko wielu, często groźnych, bakterii. Jak więc skutecznie ją czyścić, bez wkładania w to większego wysiłku?

Czyszczenie toalety - im częściej, tym lepiej

Na rynku dostępne są preparaty przeznaczone do dezynfekcji toalety. Część z nich bazuje na wyjątkowo silnych detergentach z dodatkiem chloru. O ile są one skuteczne i faktycznie czyszczą i dezynfekują toaletę, o tyle nie są zbyt bezpieczne dla zdrowia, zwłaszcza, jeśli w domu są zwierzęta czy małe dzieci.

Dodatkowo nie należą one do najbardziej ekologicznych rozwiązań, a powinny być stosowane możliwie jak najczęściej. Ich specyficzny zapach często doprowadza wrażliwców do bólu głowy. Do tego dochodzi aspekt finansowy. Żele dezynfekujące nie są najtańsze. Na szczęście znamy patent, który nie dość, że jest skuteczny, to do tego w pełni bezpieczny, ekologiczny i... pachnący.

Przepis na ekologiczne tabletki czyszczące toaletę

Do wykonania tabletek, które w szybkim czasie poradzą sobie nawet z naprawdę poważnymi zabrudzeniami, potrzebujesz: sody oczyszczonej i kwasu cytrynowego, a także olejku eterycznego. Możesz sięgnąć po taki, którego zapach lubisz najbardziej, jednak dobrze jest wybrać olejek o właściwościach antybakteryjnych. Takie ma np. olejek rozmarynowy, lawendowy, z drzewa herbacianego i drzewa różanego.

Sodę oczyszczoną należy połączyć z kwaskiem cytrynowym w proporcji 1:1, np. 300 gramów sody z 300 gramami kwasku cytrynowego. Do proszku warto dodać kilkanaście kropel wybranego przez siebie olejku eterycznego, który nada pięknego zapachu. Ten krok nie jest jednak konieczny.

Do masy należy dodać odrobinę wody, tylko po to, aby składniki się połączyły. Następnym krokiem jest umieszczenie sodowo-kwaskowej masy w silikonowych foremkach i włożenie jej do zamrażalnika na co najmniej 6 godzin.

Po tym czasie powstałą tabletkę trzeba wrzucić do muszli, zamknąć klapę i pozostawić ją tak na 20 minut. W tym czasie uaktywniona soda wraz z kwaskiem zaczną czyścić wnętrze toalety. Po upływie 20 minut wystarczy spłukać wodę. Toaleta będzie biała, czysta i lśniąca, a wszelkie przebarwienia powinny zniknąć.

