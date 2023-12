Wrzuć na patelnię. Nikt nie poczuje, że smażyłeś rybę

Jak zwalczyć przykry zapach ryby? Działajmy jeszcze przed smażeniem

Zapach ryby nie należy do przyjemnych, potrafi być za to trudny do usunięcia. Aby go zminimalizować, musimy zacząć działać, jeszcze zanim ryba trafi na patelnię. Przed smażeniem należy ją dobrze oczyścić, po czym zamoczyć w mleku na co najmniej pół godziny. Mleko nie tylko sprawi, że mięso stanie się miększe i delikatniejsze, ale też wyciągnie z niego posmak mułu, pochłaniając część przykrego zapachu. Na patelni, oprócz ryby, powinno się znaleźć kilka plasterków surowego ziemniaka, który zadziała w podobny sposób.