Wkładam ruszt do worka na śmieci. Wygląda jak prosto ze sklepu

Ruszt od piekarnika wygląda, jakby nadawał się już tylko do wymiany? Zanim spiszesz go na straty, wypróbuj patent z workiem na śmieci. Kilka godzin później ruszt będzie jak nowy.

Tłuszcz, brud, zaschnięte resztki jedzenia — wszystko to osadza się na ruszcie. W kontakcie z wysoką temperaturą zabrudzenia zamieniają się w przypalenia, które nie schodzą nawet przy długim szorowaniu.

Jak wyczyścić przypalony ruszt? Wypróbuj trik z workiem na śmieci. Może i brzmi to dziwnie, ale ten patent naprawdę działa. Po kilku godzinach ruszt będzie jak nowy.

Jak wyczyścić ruszt do piekarnika?

Nowoczesne piekarniki są wyposażone w funkcję czyszczenia parowego. W środku urządzenia znajduje się specjalny pojemnik, który wypełnia się wodą. W trakcie grzania zamienia się ona w parę, która zmiękcza zabrudzenia i przypalenia. Po zakończeniu grzania wystarczy przetrzeć wnętrze piekarnika miękką ścierką, żeby pozbyć się z niego wszelkich zanieczyszczeń.

Niestety, nie każdy piekarnik posiada taką opcję. Jak wyczyścić przypalony ruszt bez szorowania? Zanim sięgniesz po gotowe środki czystości, wypróbuj jeden ze sprawdzonych, domowych sposobów. Potrzebujesz tylko dwóch składników — sody oczyszczonej i płynu do mycia naczyń.

Jak to zrobić? Zagotuj dwa litry wody. Wlej ją do wanny albo wysokiej miski. Dodaj do niej opakowanie sody i łyżkę płynu do mycia naczyń. W tak przygotowanym roztworze zanurz ruszt i pozostaw go tam na godzinę. Po godzinie przetrzyj ruszt gąbką. Przypalenia odejdą bez pocierania.

Wrzuć ruszt do worka na śmieci. Będzie jak nowy

Soda oczyszczona w połączeniu z płynem do mycia naczyń rozpuści tłuszcz i spaleniznę. To bardzo skuteczna metoda, jednak w przypadku bardzo mocnych przypaleń może nie zadziałać. Wówczas trzeba sięgnąć po mocniejsze środki, takie jak… tabletki do zmywarki. W składzie tabletek znajdują się silne substancje myjące, takie jak soda oczyszczona, kwasek cytrynowy czy enzymy, które usuwają nawet najtrudniejsze zanieczyszczenia.

Jak wyczyścić ruszt tabletką do zmywarki? Rozpuść ją w niewielkiej ilości gorącej wody. Dodaj do niej 5 łyżek sody oczyszczonej, aby wzmocnić działanie tabletki oraz łyżkę płynu do mycia naczyń. Detergent jest gotowy do użycia. Wetrzyj go w powierzchnię rusztu, a następnie włóż go do worka na śmieci i pozostaw tak na całą noc. Następnego dnia wlej do worka odrobinę wody i potrząśnij nim energicznie. Brud odejdzie bez pocierania. Na końcu wypłucz ruszt pod bieżącą wodą i wytrzyj go do sucha. Będzie jak nowy.

