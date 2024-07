Wrzuć do ubikacji. Wyżre cały brud w pięć minut

Jeśli tradycyjne metody czyszczenia nie przynoszą oczekiwanych rezultatów, a w toalecie nadal widoczne są kamień i żółte, nieestetyczne zacieki, warto skorzystać z pewnego produktu, który zazwyczaj kupujemy do zupełnie innych celów. Okazuje się jednak, że jego składniki doskonale sprawdzą się właśnie w czyszczeniu toalety.

Mowa tu o tabletce do zmywarki . Wystarczy wrzucić ją do toalety i poczekać chwilę, aż się rozpuści. Można również zalać toaletę wrzątkiem, a następnie dokładnie wyczyścić szczotką i spuścić wodę. Po takim zabiegu muszla będzie wyglądać jak nowa.

W pierwszej kolejności spryskujemy deskę octem. Najlepiej przelać go wcześniej do buteleczki z atomizerem. Jeśli plamy są bardzo intensywne, można ocet potrzymać nawet kilka godzin. Jeśli nie, po pół godziny posypujemy deskę sodą oczyszczoną, ponownie pryskamy octem, dokładnie szorujemy, spłukujemy wodą i wycieramy do sucha.