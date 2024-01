Wrzuciła fotki z polskich gór. Strój z haftem to majstersztyk

Okazuje się, że Alicja Bachleda-Curuś prezentowała się w nim już w 2019 r., co potwierdzają jej fotografie na Instagramie. Jeszcze kilka lat temu trudno było sobie wyobrazić gwiazdę kilka razy w tym samym stroju. Dziś to jednak nikogo już nie dziwi. W dodatku uznawane jest za zrównoważone podejście do mody, co w dzisiejszych czasach jest niezwykle ważne.