Wrzuciła nową fotkę. Tak ubrała się na zakupy

Anna Lewandowska to jedna z najlepiej ubranych gwiazd. Uwielbia wszystko to, co wygodne, ale w jej garderobie jest też miejsca dla zmysłowych kreacji. Wybiera je na większe wyjścia. Instagramowy profil "Lewej", gdzie możemy podejrzeć, jak ubiera się na co dzień, to prawdziwa skarbnica inspiracji dla kobiet w każdym wieku.

Teraz pokazała się w sportowej stylizacji, którą z pewnością przypadnie do gustu młodym dziewczynom. To ukłon w stronę trendów lansowanych przez pokolenie Z.

Anna Lewandowska w bojówkach

Zawiązała koszulkę, odsłaniając umięśniony brzuch. "Lewa" nie rozstaje się z elementami garderoby w sportowym stylu. Teraz pozowała na tle półek z owocami. Bazą najnowszej stylizacji były dresowe spodnie w granatowym kolorze. Wybrała model w stylu bojówek — z kieszeniami, gumką w pasie i niskim stanem.

Kiedyś takie spodnie kojarzyły nam się jedynie z lekcjami wychowania fizycznego. Wstyd było wyjść w nich na ulice, a dziś? Biją rekordy popularności na ulicach. Noszą je wszystkie fashionistki.

Lewandowska zestawiła je z jasnym T-shirtem. Zastosowała sprytny myk, który sprawił, że o nudzie nie było mowy. Przewiązała koszulkę tuż pod biustem, eksponując brzuch. Uzupełnieniem luźnej stylizacji, idealnej na co dzień lub na zakupy, były czarno-białe sneakersy na masywnej podeszwie.

To dowód na to, że sportowe buty nie wychodzą z mody. Wciąż znajdują się na szczycie listy gorących trendów. Możemy je nosić zarówno do dresowych spodni, jak i jeansów albo dzianinowej sukienki.

Internauci już komentują

Pod najnowszym postem Lewandowskiej już posypały się pierwsze komentarze. "Ale figura" , "Na sportowo - zawsze najlepiej", "Cudowna", "Jesteś piękna, twoja figura też" - piszą internauci. Jak oceniacie stylizację "Lewej"?

