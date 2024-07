Wskoczyła w dziergany komplet. Wszyscy i tak patrzyli na jej stopy

Dziergane ubrania to jeden z najgorętszych hitów tego lata. Noszą je nie tylko influencerki, ale również gwiazdy, które dzięki nim jeszcze bardziej podkręcają wakacyjny "vibe" ich stylizacji. Trend ten pokochała także Anna Lewandowska, która często prezentuje się na Instagramie w tego typu strojach. Jej ostatni look to prawdziwa petarda.