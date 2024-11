Wrzuciła nowe fotki. Pokazała swój brzuch po porodzie

Związek Hailey i Justina Bieberów wzbudza zainteresowanie mediów. To jedna z najpopularniejszych par w show-biznesie. Zanim Hailey skradła serce Justina, była jego wielką fanką. W 2018 roku wzięli ślub, a w maju br. podzielili się informacją, że spodziewają się dziecka.

Teraz Hailey Bieber podzieliła się z internautami kolejnym rodzinnym ujęciem. Z uśmiechem na twarzy stanęła obok męża, przytulając synka do piersi. Zdjęcie spotkało się z entuzjastycznym przyjęciem wśród fanów. Posypały się komentarze.

Hailey Bieber pokazała też, jak wygląda jej brzuch kilka miesięcy po porodzie. Zrobiła sobie zdjęcie w lustrze, pozując w króciutkim sweterku i spodniach z niższym stanem. Trzeba przyznać, że wygląda obłędnie! Kilka dni temu modelka pochwaliła się też efektami treningu z taśmami, prezentując umięśniony brzuch. Regularne ćwiczenia z pewnością pomogły jej szybko wrócić do formy sprzed ciąży.

