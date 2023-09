Wsadź w ziemię. W mig wykurzysz kreta

"Najbardziej długotrwały efekt"

– Kret jest dość trudnym tematem, jeśli chodzi o odpędzenie go z naszego ogrodu. Stosowałem szereg metod, wszystkie dawały skutki przez maksymalnie miesiąc i potem kret powracał. Metodą, która przyniosła najbardziej długotrwały efekt, było obsadzenie całej działki ząbkami czosnku. Powsadzałem je na jesień tak mniej więcej co pół metra – powiedział ekspert, dodając na koniec, że kret przeniósł się na pół roku do sąsiada.