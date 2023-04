Wskazówki, jak mieć więcej energii wraz z nadejściem wiosny

Wiosna to świetny moment na wyznaczanie nowych celów. To czas aktywności, wyzwalających się endorfin i świeżego zastrzyku witaminy D. Zimą mroźna aura nie jest naszym sprzymierzeńcem i o wiele prościej nam o wymówki. Jest wiele prostych, pozytywnych nawyków, które sprawią, że poczujesz się zdrowiej. Wszyscy eksperci w dziedzinie zdrowia polecają jedzenie warzyw. Będzie to także kulinarne wyzwanie i okazja do eksperymentowania z nowymi przepisami. Włącz do swojej diety więcej witamin i minerałów; spożywanie świeżych owoców zapewni organizmowi odpowiednią dawkę niezbędnych składników odżywczych.