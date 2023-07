Wskoczyła w bikini z wiązaniem. Kolor raził w oczy

Jedno bikini nie wystarczy

Chociaż — dzięki premierze filmu "Barbie" — trendy zdominował kolor różowy, Karolina Pisarek zdecydowała się zabrać na urlop bikini w zupełnie innym kolorze. Co prawda modelka publikowała wcześniej zdjęcia w pudrowo-różowym kostiumie, jednak był to tylko jeden z pięciu modeli bikini, które 25-latka wzięła ze sobą do Turcji.