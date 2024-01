Wskoczyła w bluzkę z siateczki. Wyglądała jak milion dolarów

Klasyczna "oprawa"

Czarna marynarka to element garderoby, który powinien wisieć w szafie każdej kobiety. Ratuje z opresji przed wyjściem do pracy czy okazjonalne wydarzenie. Także Ania Karwan wykorzystała jej potencjał, zarzucając na ramiona za kulisami i wprowadzając do zwariowanej stylizacji nieco klasyki, spokoju i powściągliwości.