Wskoczyła w czarną mini. Buty były "wisienką na torcie"

Natalia Szroeder nie odpoczywa. Kilka dni temu artystka wydała nowy singiel "Upał". "Dziękuję, że oglądacie upał, że upału słuchacie, że piszecie tyle miłych komentarzy upalnych" - napisała pod ostatnim postem na Instagramie. Ale my zwróciłyśmy uwagę na coś jeszcze. Chodzi o stylizację. Utalentowana artystka wpisała się w najgorętsze trendy sezonu. Wyglądała obłędnie!

Srebro i czerń

Natalia Szroeder ma smykałkę do mody. Coraz śmielej eksperymentuje ze stylizacjami. Najnowszy strój artystki to dowód na to, że gorące trendy ma w małym palcu. Czerń połączyła ze srebrem, które już kilka sezonów temu przejęło kontrolę w modowej branży.

Gwiazda włożyła srebrny golf, który ściśle przylegał do ciała i mienił się niczym kula dyskotekowa — zwłaszcza w blasku flesza, który zrobił robotę. Uzupełnieniem stylizacji była czarna spódnica mini z niskim stanem i (prawdopodobnie uszyta z transparentnego materiału). Ale show skradły buty artystki. Spójrzcie tylko, co wsunęła na stopy.

Te kozaki to opcja dla odważnych

Srebrne kozaki detronizują klasyczne botki i kowbojki z frędzlami! W tym sezonie nie ma modniejszych butów. Rządziły wiosną, latem i wszystko wskazuje na to, że zostają z nami również jesienią 2024. Metaliczne buty przyciągają spojrzenia, dodają charakteru każdej stylizacji, nawet tej basicowej, i świetnie wpisują się w trendy. To zdecydowanie numer jeden!

Jak je stylizować? Pasują absolutnie do wszystkiego. Świetnie wyglądają w połączeniu z jeansami i czarnym T-shirtem, urozmaicą też małą czarną. Do wyboru, do koloru. Z pewnością wpadną w oko kobietom, które nie boją się eksperymentować z trendami.

