"Dziura" w sukience to nie przypadek. Tak ubrała się do Opery Wiedeńskiej

Jak Natalia Szroeder ubrała się do słynnej Vienna State Opera? Zrezygnowała z grzecznej i nieskomplikowanej małej czarnej na rzecz znacznie dłuższego modelu. Mówiąc kolokwialnie, detale "zrobiły robotę" . Jedna z najbardziej utalentowanych artystek polskiej sceny muzycznej ma także smykałkę do mody.

Modne luki w stylizacjach, które niekiedy przypominają precyzyjny efekt pracy doświadczonego krawca, a innym razem dzieło szalonych nożyczek, stanowią jeden z najmocniejszych trendów tego roku . Asymetryczne "dziury" są tym, co szczególnie przypadło do gustu Natalii Szroeder.

Artystka postawiła na czarną suknię do ziemi o lekko rozkloszowanym fasonie w okolicach kolan. Patrząc na kreację z tyłu, może wydawać się klasyczna i ponadczasowa. Ale asymetryczne detale z przodu dodają jej nowoczesnego wydźwięku.

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!