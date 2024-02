Kontrowersyjny trend zalewa ulice. Spójrzcie na buty Szroeder

Białe kowbojki

Dziki Zachód nieźle namieszał w modzie. Nie dość, że zawładnął sylwetkami modelek od stóp do głów, to w ulicznym wyścigu trendów utrzymuje tempo. Białe kowbojki flirtują ze ściętym obcasem, ostrym noskiem i zaokrągloną cholewką. Lara Gessler wybrała gładki model. Ale co powiesz na hafty i akcenty rodem z Teksasu?