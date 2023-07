Wskoczyła w krótką sukienkę. Pokazała zdjęcie zza kulis

Aleksandra Szwed pokazała, jak się bawi po koncercie

Ostatnio wraz ze swoją muzyczna ekipą zawitała w Czymanowie, co wiemy z jej Instagrama. Gwiazda opublikowała tam zdjęcie, które zaskoczy niejedną osobę – czterech mężczyzn trzyma ją w powietrzu, co Szwed skomentowała wymownymi hasztagami: #sięnoszę i #kobietanapoziomie. Jednak my zwróciliśmy uwagę na stylizację, w której pojawiła się na scenie. Nie było estradowego błysku, za to zadziorność w stylu Vivienne Westwood.