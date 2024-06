Wskoczyła w krwistoczerwone spodnie. Nie każdy by się odważył

O tej wystawie mówiło się od dawna. W Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi zaprezentowano właśnie projekty Arkadiusa. Na wydarzeniu pojawiło się mnóstwo osobistości z polskiego show-biznesu, dla których moda to niemal drugie imię. Z całą pewnością można zaliczyć do nich także Larę Gessler, której stylem od lat inspiruje się wiele Polek.

Tego popołudnia restauratorka również nie zawiodła, stawiając na szalenie efektowną, a do tego wygodną stylizację. Gessler zdecydowała się na look stworzony z białej tuniki z przedłużonym tyłem, którą na jednym z ramion zdobi fantazyjna falbana.

Lara Gessler to niejedyna gwiazda, która pojawiła się na wystawie prac Arkdaiusa. Wśród zaproszonych gości była także Reni Jusis, która tego dnia zaprezentowała się w równie fascynującej stylizacji.

Joanna Horodyńska zdecydowała się zaś na iście wakacyjny look utrzymany w pastelowym odcieniu żółtego koloru. Strój celebrytki tworzy luźna bluzka z gumką podkreślającą talię oraz rozporkami po bokach. Influencerka nie zapomniała także o supermodnej w tym sezonie satynowej spódnicy maxi, która dodała jej stylizacji nieco elegancji.

