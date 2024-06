Wskoczyła w marszczoną mini. Model w sam raz na wesele

Można powiedzieć, że moda to jej drugie imię. W końcu od lat związana jest z nią nie tylko zawodowo, ale również prywatnie. To właśnie swoimi starannie przemyślanymi stylizacjami chwali się zresztą w sieci. Ostatnio Karolina Pisarek zaprezentowała się na Instagramie w sukience, która zachwyciła fanów.

Sukienka z uroczymi bufkami na rękawach to naszym zdaniem prawdziwy strzał w dziesiątkę nie tylko na wesele, ale również na randkę z ukochanym lub imprezę ze znajomymi. Ze względu na wyjątkowo głęboki dekolt, to sukienka dla kobiet, które nie boją się odważnych stylizacji.

Są takie produkty, które królują w szafach naprawdę wielu celebrytek. Można do nich zaliczyć również skórzane klapki od marki Hermes. Model z charakterystycznym "H" umieszczonym na wysokości śródstopia to prawdziwy hit wśród gwiazd. Jak można się domyślać, nie są one zbyt tanie. Można je kupić za 760 dolarów, czyli ok. 3 tys. zł.