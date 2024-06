Wskoczyła w miniówkę. Zamiast bluzki, tylko opaska

Im krócej, tym lepiej? Zdaje się, że Karolina Pisarek zaczęła wyznawać właśnie taką zasadę. Wystarczy spojrzeć na jej ostatni look z kusą marynarką i minispódniczką. Nie każda kobieta zdecydowałaby się, by wskoczyć w taki komplet. To elegancja w wersji dla odważnych.