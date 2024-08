Wskoczyła w mikroszorty. Ale to metaliczne kowbojki skradły show

Sylwia Grzeszczak jest teraz na fali. Na okres od kwietnia do września zaplanowała ponad 30 koncertów w polskich miastach. W międzyczasie wystąpiła na Top Of The Top Sopot Festival i wydała utwór "Połowa mnie" w duecie ze Smolastym.

Utwór Sylwii Grzeszczak bije rekordy popularności

Co więcej, właśnie ogłosiła za pośrednictwem Instagrama, że jej singiel "och i ach" jest najchętniej streamowanym utworem w Polsce. Jednocześnie udostępniła na swoim profilu (ponad 350 tys. obserwujących) nagranie, na którym śpiewa ten utwór w wersji a capella. Świetny głos to jedno, ale my zwróciliśmy jeszcze uwagę na stylizację – casualową, ale niebanalną.

Sylwia Grzeszczak w mikroszortach i modnych kowbojkach

Chce być prawdziwą "LA girl"? Teledysk z wrotkami jest na to dowodem. Ale nie jedynym. Świadczą o tym również stylizacje z szortami. Ostatnio Sylwia Grzeszczak wskoczyła w śnieżnobiałe, jeansowe mikroszorty, które zestawiła z crop topem w złamanym odcieniu bieli.

Jednak uwagę w tym looku zdecydowanie skradły buty, które są w trendach już od dobrych kilku sezonów. Mowa o wysokich kowbojkach ze srebrnym, metalicznym połyskiem. Latem wpasują się w festiwalowe stylizacje, lecz jesienią nie trzeba z nich rezygnować. Wystarczy połączyć je ze swetrem, czarnymi legginsami i skórzaną kurtką.

