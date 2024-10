Poleciała z mamą na Rodos. Pokazała się w bikini

Ok, rozumiem

Wygląda na to, że Honorata Skarbek nie zakończyła jeszcze sezonu urlopowego. Aktualnie wraz z mamą wypoczywa na greckiej wyspie Rodos. Na InstaStories pokazała się w bikini z motywem zwierzęcym, ale nie była to panterka.

Honorata Skarbek zrobiła mamie niespodziankę i zabrała ją na wakacje na Rodos. Choć aktualnie w większości krajów południowej Europy nie można już liczyć na upały i słońce, to grecka wyspa okazała się wyjątkiem. Duet mamy i córki cieszy się iście letnią pogodą, która pozwala na to, by wskoczyć w bikini i wylegiwać się nad basenem.

Nietypowy styl Honoraty Skarbek

Jaki kostium kąpielowy zabrała do walizki piosenkarka, która nie znosi nudy w modzie? Możecie być pewne, że nie był to czarny klasyk z trójkątnymi miseczkami. Skarbek wybrała model, na który wiele kobiet kręciłoby nosem. Ale, jak to mówią, o gustach się nie dyskutuje.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Honorata Skarbek nie należy do minimalistek. Raczej wręcz przeciwnie. Jej stylizacje zawsze zwracają uwagę czymś nietypowym, kolorowym, błyszczącym czy powycinanym. Idąc tropem ekstrawaganckiej mody, wokalistka wybrała też kostium kąpielowy, który zabrała ze sobą na urlop na Rodos i pokazała się w nim na krótkim nagraniu na InstaStories.

Niebieskie bikini z wiązaniami – wybór Honoraty Skarbek

Skarbek wskoczyła w skąpe bikini wiązane na czarne sznureczki. Niebieski model został pokryty zwierzęcym wzorem, ale nie modną panterką, tylko motywem wężowej skóry. Tego typu bikini nie znalazło się w trendach na lato 2024, ale nie od dziś wiemy, że autorka radiowych hitów lubi wyłamywać się z mainstreamu.

Honorata Skarbek pozuje w bikini © Instagram.com, honkabiedronka

