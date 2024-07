Nosi zamiast kolarek. Strzał w dziesiątkę na lato

Minimalizm, klasa, czarny "total look" to słowa, które doskonale opisują styl Karoliny Pisarek. Nie oznacza to, że w szafie influencerki brakuje kolorów, co udowodniła w ubiegłą niedzielę. Modelka wybrała się w podróż do Stanów Zjednoczonych razem z mężem i przyjaciółmi.