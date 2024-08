Wskoczyła w "zdradliwe" bikini. Sznureczki na pierwszym planie

Co słychać w modzie plażowej? Zdecydowanie największą popularnością cieszą się klasyczne modele bikini z wiązaniami i trójkątnymi miseczkami . Ostatnio pojawił się również uwielbiany przez celebrytki trend na noszenie góry od takiego kostiumu do góry nogami.

Cały trik polega na zawiązaniu na szyi sznureczków, które normalnie lądują na plecach, i odwrotnie. Efekt? Piersi są ładnie zebrane, a plażowy look wygląda bardziej intrygująco.

Izabella Krzan na zdjęciu zaprezentowała się w oversizowym T-shircie w biało-granatowe pasy, spod którego wystawało czekoladowe bikini . Mamy tu do czynienia z klasyką uzupełnioną dodatkowymi sznureczkami przewiązanymi zaraz pod biustem.

Prezenterka uwielbia takie bikini. W tym samym pokazała się w lutym 2023 roku podczas wakacji na Mauritiusie. Scrollując jej profil na Instagramie, można szybko zauważyć, że Krzan posiada ten kostium kąpielowy jeszcze w kolorze khaki . Niewątpliwie wygląda on ciekawie, ale trzeba pamiętać, że dodatkowe wiązania są "zdradliwe".

