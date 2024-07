Bawiła się na weselu. Włożyła obcisłą midi

Izabella Krzan to prawdziwy modowy kameleon. Prezenterka nie trzyma się kurczowo trendów. Nosi tylko to, na co ma ochotę, bawiąc się przy tym modą. Raz jest chłopczycą, innym razem "dziewczyną rapera", a niekiedy romantyczką. Ostatnio lubuje się w monochromatycznych stylizacjach. Zwykle wybiera czerń, beż, brąz, khaki czy popularne bordo. To odcienie, które doskonale współgrają z jej oliwkową karnacją.