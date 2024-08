Przyszła w zmysłowej sukience. Buty i rajstopy zepsuły efekt

Rzadko pojawia się na ściankach. Choć jest jedną z największych gwiazd serialu "Klan" na co dzień stroni od blasku fleszy. Dla jesiennej ramówki TVP zrobiła jednak wyjątek. Kaja Paschalska tym razem zrezygnowała z burzy loków na rzecz nieco bardziej zachowawczej fryzury. W takim wydaniu już dawno jej nie widzieliśmy.

"Sleek bun" to dzięki Hailey Bieber jedna z najmodniejszych fryzur ostatnich lat. Modelka nosi ją nie tylko na co dzień, ale również na wielkie wyjścia. Wyróżnia ją perfekcyjny przedziałek znajdujący się na środku głowy oraz idealne wygładzenie za pomocą żelu lub lakieru włosów. Z tyłu kosmyki zawijane są w wygodnego koczka. Look ten w dodatku idealnie wpisuje się w trend "clean girl aesthetic", który podbił serca największych influencerek na świecie.