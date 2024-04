Posmaruj tym kotlety przed panierowaniem. Już nie zrobisz inaczej

Uwielbiamy kotlety w każdej postaci. To prosty i szybki pomysł na obiad, który każdy będzie w stanie wykonać. Nie musimy się też ograniczać do schabowych, bo opcji jest dostatecznie wiele, aby co chwilę odkrywać nowe, ciekawe smaki. Oto idealny kotlet drobiowy z niestandardowym dodatkiem.

Mięso kurczaka to smaczna alternatywa dla wieprzowiny, która powinna stać się częścią zdrowej i zrównoważonej diety. Docenią tę opcję zwłaszcza osoby dbające o linię, bo jest bogata w wysokiej jakości białko.

Zdrowo przygotowany kurczak może być ugotowany na parze, upieczony, grillowany lub smażony na niewielkiej ilości tłuszczu. Oczywiście warto unikać smażenia w głębokim oleju lub dodawania do potrawy tłustych sosów.

Co dobrego na obiad? Postaw na kurczaka

Przepisy na kotlety zwykle są bardzo proste i nie wymagają nie wiadomo jakich umiejętności. Wystarczy pierś z kurczaka i dobra panierka, aby cieszyć się smacznym daniem. Ten konkretny przepis gwarantuje intensywny aromat i soczyste wnętrze, które ma szansę zachwycić każdego smakosza. Sekretem niesamowitego efektu końcowego jest pewien nieoczekiwany dodatek, który na pewno mamy pod ręką.

Chodzi o musztardę. To popularny dodatek do potraw, który oprócz wyjątkowego smaku ma wiele korzystnych właściwości zdrowotnych. Ostrzejsze odmiany mogą stymulować apetyt i poprawiać wydzielanie soków trawiennych, co przyczynia się do lepszego trawienia i przyswajania składników odżywczych. Dodatek musztardy może urozmaicić wiele pozornie prostych dań, pomagając nam odkrywać świeże połączenia smaków.

Pyszne kotlety z kurczaka. Pamiętaj o tym składniku

Aby przygotować wyjątkowo pyszne i soczyste kotlety z kurczaka, przygotuj następujące składniki: 1 kg piersi z kurczaka, 3 jajka, 200 g bułki tartej, smalec do smażenia, sól i pieprz do smaku oraz aromatyczną musztardę sarepską (ewentualnie miodową, jeśli wolisz subtelniejszy smak). Warto zadbać, aby składniki były dobrej jakości, a mięso świeże i apetyczne (łatwo to rozpoznać po delikatnej, różowej barwie).

Mięso oczyszczamy z żyłek, kroimy na mniejsze porcje i delikatnie rozbijamy na kotlety. Posypujemy solą i pieprzem, ewentualnie dodajemy też ulubione przyprawy, bo to przecież kwestia gustu. Na patelni rozgrzewamy smalec.

Przed smażeniem każdy kotlet smarujemy z dwóch stron musztardą, następnie obtaczamy w roztrzepanym jajku i w bułce tartej. Smażymy z dwóch stron na złoty kolor. Gdy danie będzie gotowe, podajemy je z ugotowanymi ziemniaczkami z koperkiem i ulubioną surówką. Smacznego!

