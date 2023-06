Współlokator Banglijczyka: Byłem zszokowany tym, co zastałem

- Spytałem: co jest grane? Dlaczego przyprowadziłeś tę dziewczynę? Kim ona jest? Widzę ją po raz pierwszy. A on mówi, że jest 'przyjaciółką'. Krzyknąłem 'wynoś się stąd'. Mam żonę i dzieci, to nie jest właściwe. Powiedział 'ok' i wyszedł. Wziął motocykl i odjechał. Była godzina 23. Ja zjadłem kolację i poszedłem spać.