Wspólna pielęgnacja dla mamy i maluszka jest możliwa. Wszystko za sprawą odpowiednio dobranych kosmetyków.

Czy mama i maluch mogą używać tych samych produktów do pielęgnacji? Czemu nie? Z powodzeniem mogą dzielić się nimi, o ile mają one sprawdzony skład i działanie służące im obojgu.

Wspólna pielęgnacja podczas kąpieli

Podstawą pielęgnacji skóry dziecka jest kąpiel, a po niej zastosowanie odpowiednich środków nawilżających. Do podobnych zabiegów w tym okresie życia może zastosować się także mama.

Jednym z głównych zabiegów pielęgnacyjnych stosowanych wobec skóry jest jej oczyszczenie. Wybór odpowiedniego produktu do kąpieli jest dość trudny, zwłaszcza jeśli chodzi o dziecko. Na rynku kosmetycznym dostępna jest cała gama specyfików. Rodzice martwią się o to, aby preparat nie podrażniał delikatnej skóry ich pociechy. Dlatego mając na uwadze dobro dziecka, powinno się wybierać tylko sprawdzone produkty, np. Cetaphil PRO Itch Control emulsję do mycia, której z powodzeniem użyje także mama podczas wspólnej kąpieli.

To preparat stworzony z myślą o skórze wrażliwej, suchej i atopowej. Zastosowano w nim nowoczesną metodę zabezpieczenia substancji myjących. Co to znaczy? Zostały zamknięte w formie unikatowej miceli, z której uwalniana jest tylko niezbędna ilość. Dzięki tej formule produkt nie dość, że skutecznie oczyszcza, to dodatkowo chroni i pozostawia skórę dziecka gładką. Jego używanie nie powoduje ryzyka wysuszenia skóry. Nie pozostawia też na jej powierzchni nieprzepuszczalnej tłustej warstwy. Środek doskonale sprawdzi się nawet w przypadku dzieci z problemami skórnymi, bowiem dzięki zawartości składników pielęgnujących łagodzi swędzenie i nawilża. Warto też zaznaczyć, że Cetaphil PRO Itch Control emulsja do mycia łatwo się spłukuje, co jest bardzo ważne w przypadku kąpieli maluchów, gdyż wiele z nich nie przepada za nią i rodzicom zależy, aby przebiegała w miarę sprawnie.

Nawilżenie ciała po kąpieli

Częstym problemem u małych dzieci jest przesuszenie skóry. Staje się ona szorstka w dotyku i zaczerwieniona. Nasilenie tych dolegliwości powodują niekorzystne czynniki zewnętrzne. Wiatr, promienie UV, suche powietrze i zmiany temperatury także nie pozostają obojętne dla skóry mamy, która często nie dysponuje wystarczającą ilością czasu, aby należycie zadbać o jej ochronę. Poza wspomnianym wyżej prawidłowym myciem kluczowym elementem pielęgnacji skóry zarówno dziecka, jak i matki jest jej nawilżanie i wspomaganie bariery lipidowej. Doskonałą propozycją, której oprócz dziecka używać mogą w trudnych przypadkach także mamy, jest Cetaphil PRO Itch Control balsam do nawilżania twarzy i ciała.

Produkt posiada w swoim składzie składniki, które odbudowują płaszcz lipidowy, uzupełniając w nim brakujące lipidy, w tym zwłaszcza ceramidy, które nazywane są cementem międzykomórkowym. Poza tym wykazuje korzystne działanie na Naturalny Czynnik Nawilżający, przez co utrzymuje właściwe nawilżenie. Zawarte w nim składniki łagodzące doskonale radzą sobie ze swędzeniem i innymi dokuczającymi dziecku zmianami. Na uwagę zasługuje fakt, że łatwo się rozprowadza, co jest dość ważne przy wiercącym się malcu. Ponadto szybko się wchłania, dzięki czemu nie ma obawy, że zabrudzi ubranie czy pościel. Produkt, jakim jest Cetaphil PRO Itch Control balsam do nawilżania twarzy i ciała z pewnością doceni wiele mam i zauważając dobroczynne działanie u maluszka, same po niego sięgną, aby przywrócić skórze prawidłowe funkcjonowanie.

Pielęgnacja skóry – nie tylko kosmetyki

Poza kosmetykami, które odgrywają dużą rolę w pielęgnacji skóry, bardzo ważne jest nawodnienie organizmu. Maluchy mają je zapewnione dzięki mleku matki, które jest najlepszym źródłem składników odżywczych. W przypadku mam konieczne jest picie wody, najlepiej mineralnej niegazowanej w ilości co najmniej 1,5 l dziennie. Kolejny czynnik, który wpływa na kondycję skóry to materiał, z jakiego wykonane są noszone ubrania. Mają one przecież bezpośredni kontakt ze skórą. Materiał powinien być naturalny i wolny od szkodliwych substancji. Poleca się najczęściej bawełnę i len - pozwalają skórze swobodnie oddychać. Są przewiewne, dzięki czemu organizm mniej się poci, co chroni skórę przed podrażnieniami, a ponadto są przyjemne w dotyku.

