Wspomina chorobę i śmierć męża. "Czekało go umieranie w bólach"

Aktorka nie chciała przyjąć tego do wiadomości. Razem z mężem szukali innych dróg leczenia. Krzysztof Kalczyński nie mógł przejść bowiem ani radioterapii, ani chemioterapii. W końcu odezwali się do przyjaciela w Houston, który pracuje nad lekiem na raka. Potwierdzając diagnozę, powiedział, że nie ma ma szans na wyleczenie.

- Ania namawiała mnie, żebym powiedziała mu, jaki jest jego stan. Wiedziałam jednak, że to zły pomysł. Krzysztof do samego końca był sprawny. W pewnym momencie zaczęły doskwierać mu bóle, ale brał leki, które je łagodziły - wspominała w rozmowie z Onetem.

- Ratownicy medyczni uznali, że Krzysztof musi trafić do szpitala, żeby zaleczyć to zakrztuszenie. W pełni świadomy i o własnych siłach wsiadł do karetki. Poproszono nas, żebyśmy przyjechali do szpitala za dwie godziny - opowiadała aktorka.