Nie jest tajemnicą, kim byli jej rodzice. Odcięła się od nich

W jednym z ostatnich wywiadów otworzyła się na temat religijności oraz relacji z rodzicami, dla których były ważne wartości komunistyczne. - Całe dzieciństwo pamiętam regały z Marksem i Engelsem… Bardzo ważne dla mnie jest zdanie: "czcij ojca swego i matkę swoją" - wyjawiła w trakcie rozmowy z Mariuszem Szczygłem. Umer długo wierzyła w każde słowo rodziców - aż do 1968 roku, kiedy miała miejsce zmasowania kampania antysemicka.

Jak podkreśliła, "nie chciałaby na ten temat mówić dużo, bo to jest cały czas bardzo bolesny problem jej życia".

