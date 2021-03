Pudry do włosów – jak działają? Gwarantują efekt puszystych i świeżych włosów

Puder do włosów momentalnie odświeża włosy, maskuje symptomy przetłuszczenia. Sprawia, że wyglądają na czyste. Produkt polecany jest zarówno kobietom, jak i mężczyznom.

Pudry do włosów to ratunek dla przyklapniętych i pozbawionych objętości włosów. Proszek, który wciera się we włosy, znakomicie sprawdzi się, jako uzupełnienie codziennej stylizacji. Krótka chwila sprawi, że fryzura zyska na objętości, będzie puszysta, a włosy piękne i sprężyste.

Tłuste, matowe i pozbawione życia włosy to częsty problem w okresie zimowym. Pod czapką włosy się przetłuszczają, są pozbawione życia i dodatkowo się elektryzują. Jeżeli zmagasz się z cienkimi włosami i nawet po umyciu wyglądają one na przyklapnięte, to pudry do włosów są rozwiązaniem, które może się idealnie sprawdzić. Po ich użyciu fryzura powinna zwiększyć objętość.

Pudry do włosów – jakie wybrać?

Na rynku jest wiele pudrów do włosów. Jeżeli chcemy, aby nasz produkt na stałe zagościł w kosmetyczce warto, aby jego opakowanie było wygodne w użyciu. Produkt powinien też nie obciążać włosów. Do wyboru mamy pudry matujące i stylizujące. Jeżeli nasze włosy są grube i szybko się przetłuszczają – wybierzmy puder matujący. Jeżeli są delikatne – stylizujący. Przy wyborze pudru, warto zwrócić uwagę na to, czy zawiera filtr UV. Dzięki temu nasz produkt będzie dodatkowo chronił skórę głowy.

Pudry do włosów – działanie

Ten delikatny proszek ma za zadanie sprawić, by nasza fryzura była bujniejsza. Po użyciu pudru włosy mają być gęstsze i bardziej puszyste – niezależnie od długości. Co sprawia, że puder tak działa? Proszek zawiera mikrocząsteczki lub mikrowłókna, które mają za zadanie oblepiać poszczególne włosy. To dzięki nim zyskują na objętości i są uniesione od nasady. Trzeba pamiętać, że puder do włosów to produkt, który powinniśmy stosować doraźnie. Puder najlepiej się sprawdzi w sytuacjach nagłych, podbramkowych. Oklapniętym włosom nada świeżości. Sprawdzi się też, kiedy nie mamy czasu na umycie włosów. Zamiast je suszyć, modelować, stylizować wystarczy, jak użyjemy pudru do włosów.

Jak stosować puder do włosów?

Zazwyczaj pudry do włosów są wyposażone w aplikatory. Nie zajmują też wiele miejsca, więc na stałe mogą zagościć w naszej kosmetyczce lub torebce. Będą ratunkiem pod koniec dnia, kiedy potrzebujemy szybko odświeżyć fryzurę. Jak używać pudru? Jego opakowanie przypomina solniczkę, wystarczy potrząsnąć pojemnikiem i posypać włosy proszkiem, następnie delikatnie wmasować i wystylizować fryzurę.

Dobrze jest nie sypać pudrem na linii przedziałka. Jeżeli proszek się w całości nie wchłonie, unikniemy efektu łupieżu. Warto więc oddzielić 4 lub 5 pasemek i sypać produkt partiami. Oczywiście jeżeli nasze włosy są cienkie i jest ich mało, wystarczą 3 pasma. Wprawione osoby używają pudru tak, że nie pozostawia po sobie śladu. Proszek zmywa się również podczas standardowego mycia. Po zastosowaniu pudru do włosów nie powinniśmy mieć problemu z ich rozczesaniem.

Pudry do włosów – cena

W drogeriach i profesjonalnych sklepach z kosmetykami do włosów, pudrów jest wiele. Ceny zaczynają się od 10 złotych wzwyż. Jeżeli stosujemy konkretne kosmetyki do włosów, warto sprawdzić, czy ta linia ma w swojej ofercie również puder.

