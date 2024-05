Wstydził się pochodzenia. W młodości od razu było słychać

Gdy nastały czasy liceum, Jerzy poznał Georgetę. Wówczas jeszcze nie wiedział, że będzie to jedna z najważniejszych znajomości w jego życiu.

Wieloletnia przyjaźń z Georgetą przerodziła się w miłość. Para pobrała się w 1965 roku. Na samym początku kariery zawodowej męża, ukochanaTreli musiała się zmierzyć z niemałym wyzwaniem. Do domu Trelów dzwoniły bowiem... adoratorki aktora. Z niewygodną sytuacją żonie Jerzego pomogła uporać się siostra.

Jak się okazało, po drugiej stronie telefonu była szwagierka aktora, która postanowiła rozładować napięcie panujące w domu siostry z powodu wydzwaniających fanek Jerzego. Wykręcony numer poskutkował - od tamtego momentu Georgeta miała nabrać większego dystansu do sprawy.

