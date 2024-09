Kwitnie do późnej jesieni. W Polsce jest coraz popularniejszy

Ta mało popularna roślina, wkrótce może być hitem. Rdest wschodni zachwyca swoim efektownym kwiatostanem od lata aż do późnej jesieni. Choć jest on jednoroczny, zdobywa w Polsce coraz większą rzeszę fanów. Jak o niego dbać, by jak najdłużej cieszył nas swoim wyglądem? Sprawdźcie.

Rdest wschodni - uprawa

Rdest wschodni to roślina pochodząca z Indii oraz Chin. W polskich ogrodach doskonale sprawdza się w roli dekoracyjnej. Wszystko przez jej zwisające, kłosowate kwiaty o różowo-fioletowej barwie. Na uwagę zasługują także zdobiące ją duże liście, świetnie kontrastujące z jej kwiatostanem. Warto również podkreślić, że podczas kwitnienia przyciąga do ogrodu pszczoły oraz motyle.

Roślinę tę można sadzić zarówno w dobrze nasłonecznionych miejscach, jak i półcieniu. Najlepiej będzie rosła w żyznych, przepuszczalnych glebach. Rdestu wschodniego nie trzeba zbyt często podlewać. Należy jednak zadbać, by miejsce, w którym rośnie, było umiarkowanie wilgotne. Wybierając miejsce, w którym go zasiejemy, należy wziąć jednak pod uwagę, jak bardzo tam wieje. Nie lubi on bowiem wiatru, który może uszkodzić jego pędy.

Roślina, która niczego się nie boi

Rdest wschodni jest nie tylko piękny, ale przede wszystkim niezwykle odporny na różnego rodzaju choroby. Właśnie dlatego nawet osoby, które nie do końca znają się na ogrodnictwie, z łatwością sobie poradzą z jego uprawą.

Warto pamiętać jednak, by regularnie go nawozić. Dzięki temu dostarczymy mu niezbędnych do prawidłowego wzrostu substancji odżywczych. Nawóz warto również zastosować przed tym, jak zasiejemy go w ogrodzie, tak by gleba była do tego odpowiednio przygotowana.