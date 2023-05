Wsyp do pustej zmywarki. Po pół godziny będzie jak nowa

Wystarczy pamiętać o dwóch czynnościach, a zmywarka będzie służyć ci przez lata

Każda zmywarka wyposażona jest w filtr, do którego spływają nieczystości i resztki jedzenia. Mimo to, przed każdym myciem, powinno się przywiązać szczególną wagę do tego, aby na naczyniach nie było żadnych resztek jedzenia. Każdy talerz czy miskę powinno się opłukać pod bieżącą wodą przed włożeniem do zmywarki. Tak unikniesz zapychania się filtra, który wpływa na jakość mycia i kondycję zmywarki.