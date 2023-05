Wylej na dno zmywarki. Różnicę zauważysz od razu

Pierwsza zasada dotyczy naczyń, które wkładasz do zmywarki. Powinny być one pozbawione resztek jedzenia i przepłukane pod bieżącą wodą przed myciem w zmywarce. Po drugie — pamiętaj o czyszczeniu filtra, najlepiej raz w tygodniu. W tym celu wyjmij wszystkie elementy filtra i przetrzyj je gąbką z płynem do naczyń. Po umyciu, do miski bądź zatkanego korkiem zlewu wsyp trzy łyżki sody oczyszczonej i litr ciepłej wody. Do tak przygotowanego roztworu wrzuć filtr i pozostaw go w nim na 10 minut. Taka kąpiel zdezynfekuje filtr, pozbawiając go wszelkich bakterii i zanieczyszczeń.