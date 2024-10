Umyj tym całą łazienkę. Rybiki uciekną w popłochu

Rybiki są niewielkimi owadami, które potrafią biegać w bardzo szybkim tempie. Osiągają od 13 do 25 mm długości. Wyróżniają się długimi, nitkowatymi czułkami oraz srebrzystym, lśniącym odwłokiem, dlatego też bywają nazywane srebrzykami. Ich środowiskiem naturalnym są tropiki, dlatego w Polsce upodobały sobie gorące, wilgotne łazienki. Mimo że z reguły są uważane za niegroźne, to ich obecność w mieszkaniu nie należy do najprzyjemniejszych.