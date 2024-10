Deska do krojenia odzyska dawny blask. Umyj ją w ten sposób

Drewniane przybory kuchenne mają swój urok, ale wymagają odpowiedniej pielęgnacji. Czy wiesz, jak skutecznie odświeżyć deskę do krojenia? To nie jest trudne. Podpowiadamy, jak to zrobić domowym sposobem. Składniki znajdziesz w domu.

Sprzątanie kuchni nie należy do najprzyjemniejszych, ale utrzymanie jej w czystości jest kluczowe dla zdrowia i komfortu całej rodziny. Wielu z nas może przyznać, że codziennie mycie naczyń - szczególnie tych silnie zabrudzonych, czyszczenie blatów czy domywanie drewnianych narzędzi kuchennych np. łyżek czy desek do krojenia, potrafi być męczące, dlatego warto ułatwiać sobie te zadania, wykorzystując do tego sprawdzone triki.

Drewniana deska do krojenia to jeden z najczęściej używanych przedmiotów kuchennych. Kroimy na niej nie tylko chleb, ale także mięso, warzywa czy owoce, które czasami potrafią ją odbarwić. Z biegiem czasu może stracić swój pierwotny wygląd. Jak skutecznie ją odświeżyć?

Ten trik przywróci dawny blask drewnianej desce kuchennej

Drewniane przybory kuchenne wymagają odpowiedniej pielęgnacji, by wyglądać dobrze po kontakcie z ostrym nożem i żywnością. Drewniana deska potrafi być źródłem nieprzyjemnych zapachów i gromadzenia się bakterii. Podczas nacięć, tworzą się na jej powierzchni mikroszczeliny, w których zagnieżdżają się wszelkiego rodzaju patogeny oraz kawałki jedzenia. Dlatego jej dokładne czyszczenie powinno stać się naszą rutyną.

Jak to zrobić? Jednym z najlepszych sposobów na umycie i odświeżenie drewnianych akcesoriów jest użycie soli i octu.

Zacznij od zalania drewnianej deski wrzątkiem. Później natrzyj deskę gruboziarnistą solą. Ruchy muszą być zdecydowane i dość mocne, aby sól mogła dokładnie zetrzeć brud. Następnie zalej deskę octem i pozwól mu zadziałać. Po kilku minutach wypłucz deskę pod bieżącą, ciepłą wodą i gotowe.

Poniżej znajdziesz filmik z dokładnym tutorialem, który w sieci opublikowała Magdalena Małysa. Instagramerka dzieli się na Instagramie poradami z zakresu sprzątania i domowych porządków.

Możesz dodatkowo zabezpieczyć deskę kuchenną olejem lub woskiem

Olejowanie drewnianej deski do krojenia to kluczowy krok w jej pielęgnacji. Proces ten nie tylko chroni drewno przed uszkodzeniami, ale również pomaga zachować jego naturalny wygląd. Do tej czynności najlepiej użyć oleju mineralnego przeznaczonego do kontaktu z żywnością lub specjalnego oleju do desek.

Olej spożywczy może zjełczeć, więc z niego należy zrezygnować. Oprócz regularnego olejowania warto też impregnować drewno. Do tego możesz użyć wyłącznie wosku pszczelego lub jego mieszanki z olejem mineralnym w proporcji 1:1. Nałóż cienką warstwę produktu na deskę do krojenia, a następnie ją wypoleruj, co stworzy dodatkową barierę ochronną na jej powierzchni. Cały zabieg powtarzany raz na kwartał sprawi, że twoja deska zawsze będzie wyglądała jak nowa.

