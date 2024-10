Wyrzucasz łupiny cebuli? Nie rób tego. Zobacz, jak je wykorzystasz

Ograniczenie marnotrawstwa żywności to ważny krok w kierunku ochrony środowiska. Niestety, wiele osób nadal o tym zapomina. W myśl zasady "zero waste" możemy ponownie wykorzystywać to, co zazwyczaj wyrzucamy do śmietnika.

Nie każdy wie, że części warzyw, które na pozór wydają się nieprzydatne, mogą być ponownie użyte. Wzorem może być cebula, która zawiera sporo błonnika oraz witamin, takich jak C i E. Nie wszyscy zdają sobie sprawę, że cenne składniki znajdują się także w jej łupinach.

Największą wartość łupin stanowi kwercetyna - związek roślinny o silnych właściwościach antyoksydacyjnych. Kwercetyna wspomaga układ odpornościowy, przyczynia się do szybszego pokonywania infekcji i wspiera funkcjonowanie układu sercowo-naczyniowego.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Do czego przydadzą się łupiny cebuli w kuchni?

Powodów dla którego nie warto wyrzucać łupin cebuli jest naprawdę sporo. Przede wszystkim przydadzą się, jako dodatek do zup i sosów. Sprawdzą się też doskonale do przygotowania nasyconego smakiem bulionu. Potrawy gotowane z dodatkiem łupin cebuli nabiorą głębi kolorów oraz nieoczywistego smaku.

Innym ciekawym zastosowaniem łupin w kuchni jest dodanie ich do różnego rodzaju marynat. Sprawdzą się do nadania wyjątkowego aromatu, podkreślając smak mięs czy ryb. Zatop podstawowe produkty w zaprawie z dodatkiem resztek z cebuli, a następnie dopraw całość według własnych preferencji kulinarnych. Smak potrawy cię zaskoczy!

Nie można zapomnieć o łupinach, jako naturalnym barwniku do jajek. Nasze mamy i babcie lata temu używały ich do tworzenia pisanek na święta wielkanocne, teraz ta metoda ponownie wraca do łask. Zbieranie łupin najlepiej zacząć kilka tygodni wcześniej, bo im więcej ich będzie w wywarze, tym kolor skorupek jajek będzie ciemniejszy.

Inne sposoby wykorzystania łupin cebuli w domu

Łupiny cebuli nie muszą być wykorzystywane wyłącznie w kuchni. Jednym z mało znanych zastosowań łupin jest ich użycie jako naturalnego barwnika do tkanin. Dzięki nim możesz stworzyć unikalne projekty DIY oraz nadać swoim stylizacjom oryginalnego wyglądu. Wystarczy zagotować łupiny w dużym garnku i zanurzyć tkaninę. W efekcie uzyskasz ciekawy kolor i niepowtarzalny wzór na ubraniu.

Innym ciekawym pomysłem jest wykorzystanie łupin cebuli jako nawozu organicznego do roślin doniczkowych lub ogrodowych. Po wysuszeniu i zmieleniu stają się doskonałym źródłem składników odżywczych dla gleby. Co ważne, cebulowy zapach skutecznie odstrasza szkodniki, więc twoje rośliny zyskają dodatkową ochronę przed wszelkim robactwem.

Z łupin cebuli możesz przygotować także leczniczy napar. Odpadki z cebuli (kilku sztuk) zagotuj w litrze wody, odstaw na 15 minut, a następnie przecedź (łuski cebuli są niejadalne, należy spożywać wyłącznie wywar). W przypadku zbyt intensywnego smaku można go delikatnie osłodzić miodem. Pij najlepiej rano i wieczorem. Esencja działa uspokajająco, oczyszczająco, a także wspomaga odporność.

Warto dodać, że napar z cebuli z dodatkiem łupin wpływa korzystnie na cerę. Regularne picie, a oprócz tego przemywanie twarzy wacikiem nasączonym cebulowym wywarem poprawi koloryt skóry, a nawet wspomoże gojenie się niewielkich stanów zapalnych.

Zapraszamy na grupę FB - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!