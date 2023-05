Pranie wyschnie w dwie minuty. Amerykański patent robi furorę

Wszystko, co musisz wiedzieć o suszeniu prania

Rozwieszanie prania to bardzo prozaiczna czynność, którą przynajmniej raz w tygodniu wykonuje każdy z nas. To, w jaki sposób rozwiesimy pranie, ma naprawdę duży wpływ na to, czy będzie później przyjemnie pachnieć i czy konieczne będzie prasowanie. Warto trzymać się trzech prostych zasad.