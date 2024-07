Wszechmocne. Zobacz nowy spot redakcji WP Kobieta

Jako kobiety zdecydowanie zbyt rzadko patrzymy na siebie oczami naszych bliskich. Często to oni wierzą w nas bardziej niż my same, dopingują i wspierają na każdym kroku. W tym roku stworzyliśmy niezwykły spot z udziałem wyjątkowych kobiet oraz ich bliskich. Do udziału zaprosiliśmy laureatki i jurorki poprzednich edycji plebiscytu #Wszechmocne: Marzenę Figiel-Strzałę, Agnieszkę Kobus-Zawojską, Patricię Kazadi i Urszulę Krzyżańską. Zobaczcie poruszające wideo!