Wszyscy się za nią oglądali. Ta sukienka to "perełka"

Srebro to nowe złoto

Srebro to kolor, któremu przypisuje się drugie miejsce na podium. Ale w ostatnich miesiącach chłodny i metaliczny odcień aluminium prześcignął w trendach samo złoto. Kosmiczne, efektowne, nowoczesne i ekstrawaganckie sylwetki pokryte srebrem od stóp do głów, co chwila przechadzają się po wybiegach. A po nich szybciutko pędzą na ścianki w towarzystwie gwiazd – w tym Edyty Pazury.