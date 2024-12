Wszystko zaczęło się od akcji charytatywnej, na której Joanna Moro poznała "godną zaufania" rodzinę. Po jakimś czasie - za namową nowych znajomych - zainwestowała pokaźną sumę pieniędzy w tzw. pożyczkę inwestorską. To forma inwestowania kapitału, w której inwestor przeznacza określoną pulę swojej nadwyżki finansowej na pożyczkę dla firmy poszukującej wsparcia finansowego. Pożyczka miała zostać przeznaczona na zakup nieruchomości. Niestety, aktorka nie mogła odzyskać już swojego wkładu.

