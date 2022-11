Wszystko dla twojego piękna. Salon Medycyny Estetycznej i Kosmetologii Ewy Landowskiej zaprasza!

Medycyna Estetyczna i Kosmetologia Ewa Landowska – poznaj markę

Poczuj się piękna i zadbana! To motto przyświeca salonowi medycyny estetycznej i kosmetologii Ewy Landowskiej, znajdującemu się na warszawskim Ursynowie. Miejsce to powstało z potrzeby troski o urodę i dobre samopoczucie kobiet. Zaletą salonu Ewy Landowskiej jest to, że można w nim wykonać praktycznie wszystkie zabiegi, które są obecnie wiodącymi i najskuteczniejszymi w świecie beauty. Salon zajmuje się swoimi klientkami kompleksowo – od zabiegów kosmetycznych, przez kosmetologię, aż po zabiegi medycyny estetycznej. Co ważne, zabiegi są wykonywane z użyciem najlepszych i najbardziej luksusowych marek (np. zabiegi terapeutyczne na twarz są realizowane przy współpracy z marką dermatologiczną PCA Skin). W celu uzyskania najefektywniejszych rezultatów salon współpracuje także z lekarzami.