Wybaczyć rodzicom zanim odejdą? Nie zawsze jest to możliwe

"Ojciec to ojciec, nieważne, jaki jest. Moj też nie był najlepszy, ale nigdy złego słowa do niego nie powiedziałam, może nie mamy najlepszych kontaktów, ale kocham go bardzo i nie wyobrażam sobie, aby mu nie pomóc, jakby tego potrzebował. Ludzie nie potrafią rozmawiać i wybaczać, co sprawia, że cały czas noszą w sobie złość i nienawiść. Po co?".