Wybielanie zębów w domu. Jakie metody są najskuteczniejsze dla pięknego uśmiechu?

Wybielanie zębów w domu – wypróbuj kurkumy

Świetne właściwości wybielające posiada znana orientalna przyprawa kurkuma. Możesz śmiało jej użyć do wybielania zębów w domu, ponieważ działa przeciwgrzybiczo oraz przeciwbakteryjnie. Stosuj sproszkowaną kurkumę 2 razy w tygodniu jako dodatek do pasty do zębów albo przygotuj samodzielną mieszankę. Zmieszaj ze sobą łyżkę sproszkowanej kurkumy, łyżkę oleju kokosowego i kilka kropel olejku z mięty. Myj zęby klasycznie, a różnicę zauważysz już po kilku zastosowaniach. Wybielanie zębów w domu jeszcze nie było tak proste.