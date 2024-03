"Maślane" paznokcie. Nowy hit na wiosnę 2024

Słynny stylista paznokci na co dzień współpracuje z takimi gwiazdami, jak Jennifer Lopez, Camilla Cabello czy Selena Gomez. To właśnie u tej ostatniej wykonał "butter mani". O co chodzi z "maślanymi" paznokciami? Kluczem jest po prostu subtelny odcień żółci. Nie słoneczny ani wściekle cytrynowy, lecz przygaszony, odrobinę rozbielony.