Wybierasz się na randkę? Ta tiktokerka radzi, jak sprawdzić, czy chłopak rokuje na związek

- W ostatni weekend wybrałam się do baru w Miami i spotkałam faceta, którego obserwuję na Instagramie. Spędziliśmy ze sobą większość wieczoru, a gdy wychodziliśmy, każde z nas zamówiło Ubera. Jego kierowca przyjechał pierwszy. Mój znajomy powiedział: "O nie, poczekam z tobą". Odpowiedziałam: "Nie, nie musisz", na co po prostu wsiadł do swojego Ubera i odjechał. Była 4 nad ranem w Miami, to nie jest bezpieczna pora. Wszystko jest zamknięte, a ja stoję sama na ulicy. Jeśli nie obchodzi cię moje bezpieczeństwo i nie upewniasz się, że bezpiecznie wsiądę do Ubera, jesteś skreślony - powiedziała.