Wybierz do swojego domu: 5 pojemnych i oszczędnych zmywarek do zabudowy

BOSCH SMS4HVI45E

Propozycja uznanego niemieckiego producenta ma te same standardowe wymiary. Mieści 13 kompletów naczyń i ma dużą, wygodną trzecią szufladę na sztućce. Jej klasa energetyczna to E, a zużycie prądu wynosi 0,94 kWh na jeden cykl zmywania ekologicznego. Jest to najbardziej oszczędny sprzęt w naszym rankingu, jeśli chodzi o zużycie wody. Cykl EKO wymaga jej zaledwie 7,5 l, a czasem jeszcze mniej, jeśli automatyczny AquaSensor uzna, że do umycia danego wkładu nie potrzeba jej aż tak wiele. Ten Bosch również nie będzie hałasował ze swoją maksymalną głośnością 46 dB. A jeśli trzeba go będzie na chwilę jeszcze bardziej przyciszyć, to można to zrobić, wybierając funkcję Silence On Demand w smartfonowej aplikacji Home Connect, która oprócz tego oczywiście pozwala na pełne sterowanie urządzeniem.