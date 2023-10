Wybory 2023. Sensacja na listach w Łodzi. Zdeklasowała znane nazwiska

Małgorzata Bojko, przewodnicząca klubu "Gazety Polskiej", zamieściła na platformie X (dawniej Twitter) kadr z filmu pornograficznego oraz zasugerowała, że znajduje się na nim właśnie Wiśniewska. "Tak wygląda praca wolontariuszki i kandydatki do Sejmu. W razie wygranej będzie się działo, oj będzie" — napisała Bojko. Wiśniewska jednoznacznie zaprzeczyła jej doniesieniom, a to, że jest to fake news, potwierdził m.in. portal demagog.org.pl.