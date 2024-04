Wyglądała fenomenalnie. Tak ubrana pokazała się w "TzG"

Michalina Sosna wyrasta na prawdziwą gwiazdę polskiego show-biznesu. Nic dziwnego, że zapraszana jest na różne wydarzenia branżowe, w tym także na widownię "Tańca z Gwiazdami". Aktorka przywraca do łask zeszłoroczny trend, na którego punkcie szalały miliony kobiet z całego świata. Czy w tym sezonie również zagości w naszych szafach?

W 2023 r. za sprawą filmu "Barbie" oszaleliśmy na punkcie różowych stylizacji. Nosiliśmy je na co dzień, do pracy, a nawet na specjalne okazje. Ten kolor jest na tyle uniwersalny, że pasuje do niemal każdego typu urody. Nic dziwnego, że wiele kobiet wciąż chętnie po niego sięga.